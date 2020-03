El desgarrador testimonio de Oscar Haro: “Vengo de dejar a mi padre muerto y a mi madre encerrada”

“El lunes, mi padre y mi madre dieron positivo por coronavirus ”. Así comienza el desgarrador testimonio de Óscar Haro, director director deportivo del equipo LCR Honda, del campeonato del mundo de MotoGP, que ha querido compartir en redes narrando el fallecimiento de su padre y el internamiento de su madre. Haro graba el vídeo para advertir que “el 80% no sabe cómo está este país” y crítica el egoísmo de una parte de la población: “No entiendo como viendo a China o Italia se nos ocurre hacer una manifestación feminista , un mitin de VOX , un concierto de la Pantoja, el fútbol… todo el mundo en la calle”.

Haro centra su discurso en la falta de previsión y recursos de nuestro país: ”No entiendo como una persona como él, cotizando desde los quince años, haya muerto porque no hay respiradores”, asegura. “Ha muerto porque hay una ley que dice que con más de 75 años ya no interesa cuidarlos. Estamos dejando morir a una generación que ha levantado este país”. Además, el director deportivo narra en primera persona el dolor de todos aquellos que están sufriendo pérdidas de seres queridos en esto días: “llevo toda la tarde en la funeraria y no sabéis lo que es eso”.