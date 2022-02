La guerra interna del PP después del supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso no ha dejado indiferente a nadie, y cómo no, las redes sociales se están llenando estos días de memes e historias de humor en este paso del amor al odio entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y Pablo Casado.

"Paul e Isabelle se conocieron en un campamento de las juventudes católicas. La última noche, se besaron y se juraron amor eterno. Sin embargo, no se volvieron a ver. Cada uno continuó con su vida: él llegó a dirigir la macrogranja de su padre y ella hizo un ciclo de panadería", comienza narrando, junto a fotos de los dos miembros del Partido Popular de jóvenes.

"En el amor, ambos conocieron a otras personas . Paul Married tocaba la guitarra en los guateques de sus amigos, y eso le ayudaba a tener éxito. Ella mantuvo una relación con un hombre mayor, con sus mismos valores e ideales, pero la diferencia de edad hizo que la cosa no cuajase", continúa desarrollando con ironía.

"Años después, la suerte quiso que ambos coincidiesen en un concierto de José Manuel Soto. Sus asientos estaban pegados. Al principio, se miraron el uno al otro con disimulo. No se lo acababan de creer. Pero, en cuestión de minutos, saltaron chispas y el amor renació ", explica.

Esta historia viral no duda en meter también personajes secundarios muy particulares, como la madre de Isabelle, 'Hope Aguirre', que no aceptaba esa relación, y 'Theodor', un amigo de Paul que no gusta mucho a Isabelle.