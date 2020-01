Pablo Iglesias visita algunas de las zonas más afectadas por el temporal Gloria en Valencia

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que el Gobierno asume la lucha contra el cambio climático como "una política de país y no algo meramente declarativo" tras los últimos temporales. "La naturaleza tiene que respetarse; si no hay viabilidad ecológica, no hay viabilidad económica ni tiene viabilidad el turismo".