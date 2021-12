La pista de Pablo, el desaparecido en Badajoz, se pierde a las 02:00, cuando iba a por un taxi

Casi una semana después de la desaparición de Pablo Sierra , el joven universitario de 21 años al que se vio por última vez el pasado jueves cuando salió con amigos por el centro de Badajoz . Su familia sigue sin tener noticias de él e insiste en que no se fue voluntariamente .

El dispositivo de búsqueda de Pablo Sierra sigue suspendido a la espera de encontrar nuevas pistas. Lo último que sabemos es que iba a coger un taxi a las dos de la madrugada para regresar a su residencia, según informa El Español . Recorrió parte del camino con un amigo que desconoce si llegó a subir o no al vehículo.

Quienes conocen a Pablo Sierra dicen que no se iría por voluntad propia. De hecho, su familia asegura que tenía pensado pasar el puente de diciembre con sus padres y hermanos .

La Policía Nacional se ha hecho cargo de una investigación de la que no dan muchas pistas para no entorpecer el trabajo. No obstante, pide colaboración ciudadana por si alguien ha visto a Pablo en estos días.