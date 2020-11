Un paciente de coronavirus advierte: "No tiene nada que ver con una gripe, la gente se asfixia y se muere"

Este hombre de Jerez estuvo ingresado durante 12 días, 8 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Acudió al hospital por un dolor en el ojo y allí se contagió. Desde ese momento comenzó con los síntomas típicos de la enfermedad, fiebre, mucho cansancio y dificultad para respirar. Tuvo que volver al hospital, donde su situación ya era complicada: no llegaba al 80% de saturación, como recoge el Diario de Jerez.

Titín se convirtió en la persona más joven ingresada de su unidad. Afortunadamente, con el tratamiento fue poco a poco mejorando y tras doce días en el hospital, llegó a su casa. Perdió nueve kilos y pasó unos momentos durísimos ante los que lanza una advertencia: "Esto no es ninguna tontería". Como él, muchas personas no temen al virus porque "es como una gripe", pero este hombre sabe de primera mano que no es así: "La gente se asfixia y se muere. Hay que extremar las precauciones", lamenta.