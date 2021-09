Él mismo es músico aficionado y ha querido que en la ceremonia de su boda sonara la canción 'Take It To The Sun', de Martin Oxford, a través de un ordenador con altavoces. Una doctora residente ha leído la carta de San Pablo a los corintios, del Nuevo Testamento, muy habitual en las bodas.

"El amor es paciente, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no presume ni se envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites", dice la epístola.