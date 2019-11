Ingresado en un hospital de Roma desde 2018: El paciente sin memoria, que nadie sabe quién es y al que nadie visita

Los sanitarios del hospital romano cuidan de este hombre de entre 50 y 60 años, que permanece ingresado desde agosto de 2018. Solo saben que se llama Igor Kozlov y fue encontrado en una acera de la capital italiana con una crisis epiléptica. No habla, no recuerda quién es ni de dónde viene. No recibe visitas y lo peor en el hospital no saben qué hacer con él.