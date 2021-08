Para las personas completamente vacunadas con la segunda dosis el efecto es aún mayor: se evitan entre el 82% y el 88% de todos los casos que se habrían producido si las personas no se hubieran vacunado. Este resultado es muy positivo. Las personas de mayor edad no habían sido incluidas en los ensayos clínicos, por lo que era posible que su respuesta a la vacuna fuese menor y no estuvieran adecuadamente protegidas.