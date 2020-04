El padre Ángel: "Queremos que el Premio Princesa de Asturias sea para los sanitarios"

Ángel García Rodríguez, más conocido como ‘ el padre Ángel ’, ha sido entrevistado por Pedro Piqueras a través de una conexión con Informativos Telecinco . Aquí, ha valorado la situación en España ante la crisis del coronavirus y ha querido hacer un llamamiento para que los sanitarios sean reconocidos , galardonados y homenajeados en los próximos Premios Princesa de Asturias . “Creo que lo merecen. No solo a los sanitarios y personas de las residencias . A todos los que están trabajando. Yo me atrevo también a decir que se lo den a la Moncloa, al Gobierno, a esa comisión que trabaja por los demás, porque tenemos que unir nuestras fuerzas. Estamos en un momento de salvar vidas. Nunca creía yo que había que llegar a este momento en el que lo importante es salvar vidas”, ha añadido.

"Nuestras residencias se han convertido casi en hospitales"

Reivindicando la importancia de unirse, ser solidario y ayudarse los unos a los otros, el padre Ángel ha explicado que para apoyar basta con “ponerse en contacto a través de la página web o del teléfono de Mensajeros de la Paz ”, indicando que, no obstante, cada uno puede contribuir a la causa ayudando a todas esas personas. “ Necesitamos de todo. Desde alimentos, mascarillas, más material sanitario y más sanitarios. Nuestras residencias estaban para cuidar a los mayores, no para curarles . No eran hospitales, y se han convertido casi en hospitales ”, ha contado.

No obstante, y ante el drama de una pandemia que en España deja ya más de 22.000 fallecidos, padre Ángel lanza un mensaje de ánimo: “Vamos a salir. Creemos en Dios y en los hombres. Y cuando uno cree en los hombres cree en los políticos, cree en los sanitarios y cree en tanta gente que nos está ayudando… y seguro que vamos a salir. Hace poco el Papa Francisco decía que era muy importante era tener amigos, y el mismo presidente del Gobierno decía que no hay futuro si no hay solidaridad. Los grupos el otro día de la oposición lo único que hacían era tender las manos a todos. En esta situación está esta sociedad nuestra, de tender las manos y ser capaces de mitigar este gran dolor de estas personas mayores que se nos han ido, que lo han dado todo por los demás, y a las que casi no hemos podido despedir”. “Estamos de rodillas rezando y de pie al frente de todo esto”.