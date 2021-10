El padre de Antonio David, el niño de Morón: "No entiendo cómo la asesina de mi hijo está en libertad"

El padre de Antonio David decepcionado con la puesta en libertad de su exmujer

"Yo estoy que no vivo, no descanso, no tengo paz, estoy recluido en casa para no verla"

La madre de Antonio David confesó en una carta pública que el menor murió en sus brazos

El padre de Antonio David, el niño de Morón de la Frontera, ha emitido en un comunicado tras conocer que, Macarena, su expareja y madre del chico, está en libertad provisional. "No entiendo cómo la asesina confesa de mi hijo está en libertad”, ha dihco.

Decepcionado, el padre de Antonio David, ha explicado en un comunicado que ha emitido El Programa de Ana Rosa que no entiende como la madre y autora confesa del su muerte “está en libertad tomando café, paseando y comprando como si no hubiera pasado nada”.

"No entiendo cómo puede estar tan tranquila", añade el hombre que asegura que no sale de casa para no cruzarse con ella en el pueblo donde viven, Morón de la Frontera. "Yo estoy que no vivo, no descanso, no tengo paz, estoy recluido en casa para no verla, no quiero cruzármela, no sé cómo ella reaccionaría".

"Solo quiero saber dónde está David, encontrarlo y abrazarlo, lo echo tanto de menos...", explica en un comunicado. Hay que señalar que la mujer fue detenida deambulando sola en una gasolinera, lejos de Sevilla. En ese momento confesó la muerte de su hijo, un chico con discapacidad que necesita silla de ruedas y ayuda para casi todo.

Macarena tiene una enfermedad mental y el juzgado ordenó su ingreso hasta que ha sido puesta en libertad provisional. La mujer ha dado varias versiones y detalles de lo que pasó pero ninguna con sentido para los investigadores, que, a tenor de los análisis médicos, creen que tuvo un brote.

El padre de Antonio David no entiende a la justicia

"No entiendo esta decisión judicial, no entiendo a los médicos", afirma. Es muy claro sobre el estado de salud de Macarena. "No entiendo cómo puede acordarse de la clave del Facebook y no saber dónde está David", dice en alusión a la carta que la madre de Antonio David publicó en redes sociales.

En ella Macarena explicaba que Antonio David había muerto en sus brazos en 10 de septiembre. "Deciros que David falleció un 10 de septiembre en mis brazos, que con él se me ha ido la vida prácticamente..."

"Gracias a Dios, mis manos han sido durante 16 años las manos, los pies y el cuerpo de David. Entera le he entregado mi vida sin reprocharle nada a nadie y 20 años más lo haría, pero llegó su hora", decía. "Esa hora le tocó en mis brazos, ¿cómo no me va a tocar a mí si soy su cuidadora 24 horas al día?", reprochaba.

"Un abrazo y un beso muy grande para David hasta el cielo, que sé que me estarás viendo. Te amo, rey de mi vida".

"Quiero creer que todo esto tiene un objetivo cuyo resultado es encontrar a mi hijo y que yo no alcanzo a comprender", asegura el hombre que afirma que nunca supo que su exmujer estaba enferma. “Ella nunca me lo dijo, tampoco sus familiares, ni siquiera la administración".

Un padre que no pierde la esperanza