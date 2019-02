Los niños con Síndrome de Down que ayudan al padre de Gabriel a superar la tragedia

Desde el momento de saber la cruda realidad la vida de Ángel se convirtió en una lucha consigo mismo , con su sentimiento de culpa que le llevó en ocasiones a pensar en el suicidio, "no me avergüenza decirlo", y también con la idea de afrontar la vida de otra manera .

Con ellos confiesa Ángel Cruz asentirse "a gusto, tranquilo", porque de ellos recibe más de lo que él les da. ", comentaba Ángel en una rueda de prensa tras cumplirse un año de la desaparición de su pequeño. "… que todo haya terminado para un niño de 8 años porque a una persona le haya dado la gana". Siente Ángel " odio y rabia hacia Ana Julia " porque " lo que ella me ha hecho no se le hace a nadie , me ha devuelto la confianza que yo la daba matando a mi hijo", confesaba.

Gestionar el dolor es en estos casos lo más complejo.que se ha sumado al apoyo que han recibido de todo un país "desde el minuto uno". Como confesaba la madre de Gabriel, ", lo que te desgarra porque no hay nada que te cambie más la vida". "Estamos en buenas manos", confesaba Patricia, obligada a mudarse de la vivienda familiar y que aún no ha podido "retomar" su vida profesional, demasiado expuesta.

A Ángel, por el contrario, le viene bien trabajar porque su cabeza "le lleva continuamente a pensar en qué podría haber hecho yo para evitarlo". Su confesión es desgarradora: "Tengo sentimientos de culpabilidad porque si no hubiera tenido una relación con esa mujer, a mi hijo no le hubiera pasado nada y porque no soy capaz de imaginar que alguien que me decía que me quería y en quien confiaba iba a asesinar a mi hijo esa mañana cuando yo me fui a trabajar".