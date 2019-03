El padre de Julen sigue de duelo y solo sus amigos y el fútbol le mantienen en pie

El padre de Julen, el pequeño que perdió la vida al caer en el pozo de Totalán , en Málaga, ha roto su silencio. Un equipo de informativos Telecinco ha estado con él. Él y su mujer Vicky siguen viviendo en un duelo permanente . En cuanto a su relación con el dueño de la finca, el único investigado por el accidente de su hijo. el padre de Juñen reconoce que está molesto con él y con las explicaciones que da sobre lo ocurrido aquel día. No es momento ahora de poner en duda la labor de los rescatadores.

El padre de Julen sigue en pie gracias a sus amigos, el fútbol y la necesidad de dar apoyo a su mujer. Intenta no estar solo nunca para no pensar y no tiene ni buena ni mala relación con David, el dueño de lña finca donde murió su pequeño.