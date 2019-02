El padre de Marta del Castillo cree que si desvelan dónde está el cuerpo todo acabará

, padre de la joven sevillana asesinada en enero de 2009 a manos deen un piso de León XIII de la capital andaluza, se ha mostradotras conocerse este martes que el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla ha procesado a--condenado a dos años y once meses de internamiento por encubrir el asesinato de Marta--, y su madre, Rosalía G.M. por su participación en un delito de falso testimonio, en relación con las declaraciones que realizaron durante el juicio celebrado en 2011 en la Audiencia Provincial por el mencionado crimen.

Si bien, en declaraciones a los medios, ha señalado que la familia, que denunció hace más de dos años al 'Cuco', su madre y su marido por falso testimonio , piensa que esto podría abrir la puerta a la celebración de un nuevo juicio contra los adultos implicados y juzgados en su día por la desaparición y muerte de su hija. Por estos hechos, el Juzgado de Menores número 3 de Sevilla dictó sentencia el 24 de marzo de 2011, mediante la cual se imponía al 'Cuco', como responsable de un delito de encubrimiento, la medida de dos años y once meses de internamiento en régimen cerrado, y se le absolvía de los dos delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y de profanación de cadáveres, que se le imputaban.

Todo un plan para engañar al tribunal

Puede llevarnos a un juicio nuevo donde se sepa la verdad

Para Antonio del Castillo, en el juicio celebrado en la Audiencia "muchas cosas se obviaron", recordando que siempre mantuvo que la instrucción "duró poco, apenas tres meses", lo que "condicionó tener más pruebas sólidas en el juicio". De ser condenados 'El Cuco' y su madre, "muchos adultos se quedarían sin coartadas" para su no participación en los hechos en la tarde noche del 24 de enero de 2009. Del Castillo, que considera que el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla es "una buena noticia proveniente de los juzgados", espera que la Fiscalía nos acompañe, pues si no, cómo quedaría si no lo hiciera, se ha preguntado.