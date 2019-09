Down España ha alertado de que las quejas de padres han aumentado por la falta de apoyos educativos específicos a sus hijos

Esta organización apunta a través de un comunicado que en las últimas semanas les llamandecon discapacidad intelectual para denunciar la "exclusión educativa" a la que están siendo sometidos. Es por esto que, Down España reclama, nuevamente el "compromiso" de los agentes educativos para avanzar en la inclusión del alumnado con discapacidad intelectual en los centros ordinarios.El presidente de esta organización, Mateo San Segundo, afirma que "No podremos conseguir una sociedad abierta, inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades, si las familias de personas con síndrome de Down siguen viviendo con temor e incertidumbre la inclusión de sus hijos con discapacidad en las escuelas ordinarias".

De igual manera, advierte de que esta situación de "inseguridad" para las familias es el "caldo de cultivo perfecto" para que se "siga imponiendo" la "separación y en la segregación" de personas con síndrome de Down en centros de educación especial, "pensando equivocadamente que así estarán mejor atendidas".



También piensan que actuaciones como estas suponen una "agresión" al derecho fundamental de los niños y niñas a una educación en igualdad y un "retraso social" al que la sociedad tiene que hacer frente.



Desde Down España señalan, no obstante, que cada vez hay mayor número de centros educativos que están implantando sistemas, metodologías y enfoques inclusivos en su docencia y que enfocan su trabajo" en cada alumno y no en su etiqueta diagnóstica, aumentando sus expectativas respecto a lo que puede hacer todo el alumnado, y esforzándose por aumentar su formación y su calidad docente".