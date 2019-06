Unos padres denuncian otro caso de 'bullying' a una niña de 9 años en un colegio de Córdoba

"No te voy a echar porque como no eres mi mejor amiga ni la de nadie... a ver, pobrecita, no tienes amigas, bueno, las que tenías ya las has perdido... y ¿por qué? Por guarra, asquerosa y puta, como tu madre". "Tú lo que tienes es miedo, mucho miedo" y "¿por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo, de que le digamos a todo el mundo que eres una puta asquerosa?". "Me da igual que no me crean, se lo voy a decir a toda la clase y a todo el mundo, y menos mal que no has llorado porque como tú llores en el colegio o pongas mala cara, tú sí que te vas a enterar, yo no digo nada", son algunas de las grabaciones que la menor recibió en el teléfono de un familiar.