Padres y niños, en shock al volver al colegio tras el asesinato de Lardero

No saben cómo explicar lo inexplicable a sus hijos: “Ellos no saben asimilarlo. Ellos no entienden”, replica una madre, mientras otra cuenta que su hija vive atemorizada tras el crimen: “¿El señor malo ya no va a estar?”, le pregunta, ante lo que ella se afana en darle seguridad: “No cariño, ya no va a estar”.