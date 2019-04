El padre de Julen en 'Viva la Vida': "Prefiero no entrar a valorar sobre la defensa de David"

José, el padre del pequeño Julen que cayó en el pozo de Totalán, ha conectado en directo para el programa 'Viva la Vida' de Telecinco. En la conversación que ha mantenido con Emma García, José ha confirmado que no mantiene ninguna relación con el dueño de la finca y ha asegurado que la defensa de David podría "tener solo un poco más de respeto".

Tras conocerse los resultados definitivos sobre cómo murió el pequeño de dos años, José ha asegurado que se encuentran "un poco más tranquilos" al saber que su hijo "no ha sufrido”. Además, también ha asegurado que en estos momentos no mantiene ningún tipo de relación con el dueño de la finca de Totalán y que prefiere no valorar la defensa del marido de su prima. Sin embargo, José ha asegurado que David y su defensa podían haber tratado la muerte de su hijo con "un poco más de respeto".