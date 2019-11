Los padres de Diana Quer no ven al Chiche porque se disputan en un juicio más de 400.000 euros

Dice ahora la madre de Diana que no sabía que las propiedades y el dinero podían pertenecer solo a una persona, mientras que Juan Carlos considera una verdadera lástima no poder haber estado en la última sesión del juicio contra El Chicle, que le ha pedido perdón, por culpa de un juicio como este. De hecho, la madre de Diana se ha echado a llorar cuando se ha enterado que El Chicle ha pedido perdón. "Me parece fantástico, pero ya casi no siento nada". Juan Carlos le ha recordado sus risas, las peticiones de dinero a las televisiones,y ha dejado claro que espera que un ser como él no vuelve a pisar la calle.