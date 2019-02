El Papa ha dictado ocho directrices para que la Iglesia católica erradique los abusos sexuales, entre las que se encuentra la obligación de poner en práctica una "seriedad impecable" en la gestión de los abusos sexuales. "Deseo reiterar ahora que la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes", ha señalado.

Por ello, ha subrayado que el objetivo de la Iglesia será "escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados, allí donde se encuentren", aunque no ha enmarcado estos crímenes solo a un ámbito eclesiástico , sino que ha pedido la ayuda de "todas las autoridades y de todas las personas" para "extirpar de la faz de la tierra" estos crímenes "abominables".

"Ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar esta brutalidad del cuerpo de nuestra humanidad adoptando todas las medidas necesarias ya en vigor a nivel internacional y eclesial", ha dicho. Sin embargo, Francisco ha subrayado que si bien este es "un problema universal y transversal que desgraciadamente se verifica en casi todas partes, eso no "disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia".

Las ocho directrices

Para elaborar las estrategias para erradicar la pederastia en la Iglesia, el Pontífice se ha basado en el compendio de reglas de las 'Best Practices' formuladas bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las fórmulas que se han puesta sobre la mesa en este encuentro y las guías elaboradas por la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores.

Acceso incontrolado a la pornografía

En séptimo lugar, el Pontífice ha hecho referencia a la importancia de proteger a los menores debe de las nuevas formas de abuso sexual en la red. "Es necesario oponernos absolutamente, con la mayor decisión, a estas abominaciones, vigilar y luchar para que el crecimiento de los pequeños no se turbe o se altere por su acceso incontrolado a la pornografía , que dejará profundos signos negativos en su mente y en su alma", ha aseverado.

El Papa ha comenzado su alocución citando estudios y estadísticas disponibles sobre los abusos sexuales a menores, publicadas por varias organizaciones como la OMS, Unicef, Interpol o Europol y ha llamado la atención sobre el peligro de subestimar la verdadera entidad de este crimen, "principalmente porque muchos casos de abusos sexuales a menores no son denunciados , en particular aquellos numerosísimos que se cometen en el ámbito familiar ".

Así, ha asegurado de detrás de la reticencia a no denunciar puede estar "la vergüenza, la confusión, el miedo a la venganza, los sentimientos de culpa, la desconfianza en las instituciones, los condicionamientos culturales y sociales, pero también la desinformación sobre los servicios y las estructuras que pueden ayudar". El pontífice ha lamentado de algunos casos acaben en suicidio o a veces a vengándose haciendo lo mismo.

Para el Papa, ante tanta crueldad, ante "todo este sacrificio idolátrico de niños al dios del poder, del dinero, del orgullo, de la soberbia, no bastan meras explicaciones empíricas", porque estas no son capaces de hacer comprender la amplitud y la profundidad del drama. En este sentido, ha dicho que "la hermenéutica positivista" demuestra su propio límite porque no es capaz de dar "un significado".