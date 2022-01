El papa Francisco lamenta que animales domésticos tomen el lugar de los hijos

El papa Francisco elogió la paternidad y la adopción durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano y lamentó que las mascotas tomen a veces el lugar de los niños. "Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar", subrayó el papa durante la primera audiencia general del año en la sala Pablo VI.

"Tener un hijo siempre es un riesgo , ya sea natural o adoptado. Pero más arriesgado es no tenerlo. Más arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad, ya sea real o espiritual", recalcó el pontífice. Al final de la audiencia, como es habitual, el papa asistió a varios números preparados por un circo con payasos, malabaristas, bailarines y músicos, en un ambiente festivo que contrastaba con el escenario solemne del Vaticano.

Francisco ha reflexionado sobre la paternidad y la maternidad al meditar sobre la figura de San José como padre de Jesús. "No basta con traer al mundo a un hijo para decir que se es padre o madre", ha asegurado el Papa. El Papa, al hablar sobre la adopción, ha asegurado que san José evidencia "que este tipo de vínculo no es secundario, no es un expediente".