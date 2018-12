El Papa dice que la homosexualidad "parece que está de moda" pero "no tiene cabida" entre sacerdotes y religiosos

Si bien, el Papa precisa que pensar esto es "un error". "No es solo expresión de un afecto. En la vida consagrada y en la vida sacerdotal, ese tipo de afectos no tienen cabida. Por eso, la Iglesia

recomienda que las personas con esa tendencia arraigada no sean aceptadas al ministerio ni a la vida consagrada. El ministerio o la vida consagrada no es su lugar", apostilla.