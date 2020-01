La paranoia de la Lotería de la Navidad no cesa: las imágenes que alimentan la polémica

Fue la escena viral de la Lotería de la Navidad. La que ha provocado más de una teoría conspiranoica en las redes y la que ahora investiga la justicia. Loterías y Apuestas del Estado emitió rápidamente un comunicado con la explicación, pero eso no ha impedido que la Fiscalía admita a trámite las denuncias y haya abierto una investigación judicial. Las imágenes no dejan de sorprender. El hombre que supuestamente pega una patada a la bola, el hombre de la barba que la coge. Parece que no es la única bola que anda perdido mientras que otro hombre continúa dando puntapies por la moqueta y de nuevo su compañero parece recoger al menos otra bolas más.