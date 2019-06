Aparece sano y salvo el joven desaparecido en Carnota tras un botellón

, el joven de 22 años de edad natural de O Pindo (Carnota) del que no se sabía nada desde que el jueves por la noche lo vieron por última vez en el botellón de las fiestas compostelanas de la Ascensión, ha aparecido sano y salvo. La Policía Nacional lo ha localizado tras una intensa búsqueda que se ha extendido por toda Galicia. De hecho, el chico no estaba en Santiago, sino en otra localidad que no se ha revelado para preservar la intimidad del afectado, según ha informado La Voz de Galici a.