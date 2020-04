Cuarentena en el paraíso: una pareja queda atrapada por el coronavirus en un hotel de lujo de las Maldivas

Más de uno ha pensado eso de “ojalá no me tuviese que ir” estando de vacaciones en su destino soñado. En en el caso de Olivia y Raúl de Freitas, dos ciudadanos sudafricanos de vacaciones en las Islas Maldivas, este sueño se ha convertido en una forzosa realidad. La pareja viajó allí en su luna de miel y la pandemia global del coronavirus les tiene ahora atrapados en el paraíso, según recoge The New York Times.