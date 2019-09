Una pareja británica no revela el sexo de su bebé de 17 meses para que no sufra el 'sesgo de género inconsciente'

Una pareja británica ha decidido no compartir el sexo de su bebé de 17 meses , llamado Anoush , con nadie; ni con sus propios abuelos, para que no sufra el ' sesgo de género inconsciente '. Este término se emplea para referirse a los estereotipos sociales adquiridos con los que crecen hombres y mujeres conforme se avanza hacia la edad adulta de forma inconsciente con la única razón de pertenecer a un sexo u otro.

Hobbit Humphrey, la madre, y Jake England-Johns, el padre, viven en una casa flotante en Keynsham (Somerset, Reino Unido) y visten a Anoush de 'chica' y de 'chico'. Además han pedido a su familia y amigos que utilicen el pronombre neutro 'elle' para identificar el género de su descendiente. El pronombre de género-neutro no existe propiamente en la lengua española, no está reconocido, sin embargo se ha ido popularizando desde 2016. El pronombre es utilizado por aquellas personas que se quieren agrupar en un nuevo 'tercer género': aquellos que pertenecen al grupo mixto y personas que no quieren identificarse con ninguno de los dos género. Su utilización ha generado un fuerte debate entre la sociedad civil, algunos defienden el derecho a la dignidad y otros alegan que debería primar el derecho a la libertad de expresión.