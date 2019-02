Detenida una pareja que transportaba el cadáver de una niña de 4 años en un bidón

Además de declarar que iban a enterrarla, la pareja anunció que no querían encargarse de la niña, a la que no alimentaban y la dejaban en el patio de su domicilio sin nada que la tuviera a salvo. Finalmente, la niña murió de frío, por lo que sus progenitores decidieron meterla en el bidón y cubrirla de cal y tierra para que no oliera. Así pasó ocho días, hasta que decidieron sacar su cadáver de casa y enterrarla ilegalmente.