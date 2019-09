Por qué el Parkinson afecta de forma diferente a mujeres y hombres

En esta revisión, publicada en la revista 'Journal of Parkinson's Disease' , se examinan meticulosamente los conocimientos más recientes sobre las diferencias entre mujeres y hombres con Parkinson, incluidos los síntomas motores y no motores , la calidad de vida, los factores de riesgo genéticos y ambientales, la terapia farmacológica de los síntomas motores y no motores, los procedimientos quirúrgicos o el impacto del sexo biológico en la fisiopatología. Algunas de esas diferencias son las siguientes: