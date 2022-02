El parricida de Elche envió mensajes desde el móvil de su madre simulando ser ella tras asesinarla

Las mismas fuentes policiales, señalaron su "consternación" dada la "frialdad" y el comportamiento del menor, del que no se tiene conocimiento de que tuviera patologías previas. No obstante, apuntan que el menor era "muy activo" en un videojuego y en redes, aunque en persona era "tímido y no protagonizaba actos violentos" en el instituto. De hecho, el mismo diario, indica que el menor podría haber pasado los tres días desde que cometiese el crimen jugando a videojuegos.