Los pasajeros fugados del avión en Palma empujaron e intimidaron a la tripulación para salir a la pista

En su resolución, la jueza recoge que la tripulación no quiso cerrar las puertas del avión , pese a las recomendaciones de los responsables de coordinación, por temor a ser agredidos por los pasajeros que participaron en el motín, tal como relató el coordinador de vuelo.

Apunta que los detenidos tenían una finalidad clara, que era infringir la ley de extranjería , entrar en España de manera irregular e, inevitablemente, afectar el orden público, al ser impensable que no fueran conscientes de las graves consecuencias que podía acarrear su comportamiento.

Considera que se trataba de un grupo medianamente organizado , incluso sin conocerse previamente de manera personal, tal como apuntaron las defensas este lunes, aunque este desconocimiento previo no consta debidamente acreditado, puesto que este grupo se organizó gracias a la llamada del grupo de Facebook Brooklyn .

El auto desvela que los jóvenes marroquíes comentaban en Facebook que les llevarían a un terminal en el que solo habría un agente de seguridad privada que no podría impedir que huyeran. " Que se apunten los interesados ", precisaba uno de los mensajes.

"Después del aterrizaje forzoso os llevarán a una terminal que no es de las llegadas, es donde está la puerta desde donde tiene que escapar el 'enfermo'. Luego el resto atacan juntos esa salida. El agente de seguridad privada no va a poder impedirlo, no hay policía en el sitio", prosigue el mensaje investigado.