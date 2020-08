Pasividad e ineficacia en la protección del patrimonio subacuático

Aproximadamente hay unos 8.000 pecios españoles como señala Iván Negueruela, director del Museo Nacional Subacuático Arqua, en Cartagena. “España es el país que más ha navegado, que más mares e islas ha descubierto, que mejores barcos construyó. Es muy difícil de resumir el inmenso y fascinante patrimonio naufrago que tenemos los españoles”, señala Iván. Él es de esos funcionarios que se las ha tenido que ver varias veces con los cazatesoros por ser un apasionado defensor de la protección del patrimonio subacuático. Pero ¿hay en la sociedad interés por éste? El hecho de que no los veamos y que sea difícil el trabajo de campo no significan que no existan y menos aún la importancia que tienen para conocer nuestra historia, al igual que los restos de una catedral. Para entender lo que estos hacen los cazatesoros vayamos a tierra, a las ruinas de un gran palacio o iglesia. Ellos, en vez excavarlo cuidadosamente como haría un arqueólogo lo destrozaría a mazazos hasta dar con metales preciosos, lo único que buscan. Son mineros submarinos pero en sitios históricos. Como señaló Filipe Castro, arqueólogo de la Universidad de Texas, en julio de 2018 en el observatorio del Patrimonio Cultural subacuático: “Los cazatesoros tratan nuestro patrimonio común exactamente igual que los salvajes del Daesh. La única diferencia es que no lo filman. Todos los expertos afirman que la caza de tesoros es una actividad económica estrechamente relacionada con el lavado de dinero“.