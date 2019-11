Patea en público a su novia en un local de Brasil

El Poeta, grupo que animaba, la noche en el local ha colgado su rechazo a la agresión sufrida por la joven y la violencia contra las mujeres. "Si eres sexista, cobarde, prejuicioso y no aceptas ver a una mujer bailando en un escenario, no me sigas en Instagram ni en ninguna red social, ¡no vayas a espectáculos de Poeta! Mejor aún, no salgas de casa, de la sociedad y las mujeres no merecen vivir con personas así, ha escrito el músico y cantante.