A las pocas horas de su llegada al mundo Paula confesaba que todo había ido fenomenal y que Miguel era un bebé sano y buenísimo , y unos días más tarde, la asturiana no dudaba en desvelar que su pequeño es idéntico a su papá , Miguel Torres. "Como dos gotas de agua" , señalaba emocionada con una tierna imagen en la que el chiquitín duerme plácidamente encima del exfutbolista.

Tras mostrar la evolución de su barriga Paula ha querido aclarar que lo que enseña es solo su realidad y que cada cuerpo es un mundo: "Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella).. pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real. Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor!", concluía.