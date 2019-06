La moda del veganismo crece y ya llega a los bebés: la polémica está servida

Los dueños de. Y quieren que sus mascotas, dos perros también lo sean. Su veterinario confirma que están perfectamente. Comen legumbres y vegetales crudos y cocinados. Los expertos creen que, pese a todo, estamos ante una especie carnívora y más si hablamos de gatos y destacan que lapuede resultar un problema para estas en un futuro. Su caso, contado por Informativos Telecinco , refleja el auge de esta tendencia alimentaria que también empieza a llegar a los padres que siguen esta forma de vida y que desean que sus hijos también lo hagan. Incluso si son bebés. Aunque no hay datos específicos al respecto, sí que los pediatras reconocen que es una "corriente que va en aumento".

No consumir productos de origen animal, ya sea por salud o por ética, está de moda. En el caso de los menores y bebés entramos en un terreno más complejo, donde los pediatras advierten de una corriente que presenta ciertos riesgos para los menores de dos años "si no se sigue una dieta pautada por especialistas" al desproveer a los mismos de diversos nutrientes esenciales que necesitan para crecer. Si se hace hay que hacerlo con asesoramiento y vigilancia.

El veganismo no es lo más recomendable "en niños menores a 24 meses"

El veganismo no es lo más recomendable para los menores de 24 meses. Es una apreciación en la que coinciden el Dr. José Manuel Moreno Villares , coordinador del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría y la pediatra Miriam Martínez Biarge . Considera, que este debe ser el período más vigilado y que en en el mismo es vital el consumo de leche materna.

El experto deja claro también que los padres tienen que ser conscientes de que un niño “ no decide sobre su alimentación hasta la adolescencia, ya que antes depende de la decisión de sus padres”. Se trata de un proceso de aprendizaje gradual, pero la capacidad de decisión como para otros ámbitos de la salud nunca es antes de los 12 años y después en función de su madurez , siendo la mayoría de edad sanitaria los 16 años.

¿Y los bebés vegetariano?

No solo los vegamos están en el punto de mira. Un informe reciente elaborado por la, actualizado en 2018 y titulado ‘Niños vegetarianos, ¿niños sanos?’ descubre las cuestiones relativas a la salubridad de este tipo de dietas cuando son empleadas en bebés y menores. A través de tablas, la especialista indica a los padres las, ejemplos de preparación y comentarios útiles a tener en cuenta en la elaboración.

Del mismo modo, el documento señala la importancia de “comprobar que ninguna familia use sustitutos caseros de la leche materna o de la leche de fórmula". En ese sentido, el informe deja claro que "el uso de opciones vegetales no adaptadas, en ocasiones mezcladas con zumos o jugos de frutas y verduras, se han producido casos de desnutrición grave e incluso fallecimiento”. No es lo común, pero en casos extremos sucede por lo que hay que tomarse en serio lo que comemos. Y más cuando el cuerpo está aprendiendo como es el caso de los bebés.