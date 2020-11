Un pedófilo que se salvó de la cárcel, cazado tras "jugar a tocar el culo" a varias jóvenes cuando salía a correr

Murawski ya se libró de la cárcel en 2018 después de que lo atraparan con un repugnante alijo de imágenes de abuso sexual infantil. Por aquello recibió una orden comunitaria de dos años que ahora ha incumplido. El 'runner' pederasta aseguró ante el Tribunal de la Corona de Liverpool que no buscaba placer sexual con sus ataques y que simplemente estaba "jugando y buscando un subidón de adrenalina". Murawski dijo al tribunal que estaba "profundamente arrepentido" por lo que hizo pasar a sus víctimas, y agregó: "No me di cuenta del daño que estaba haciendo".