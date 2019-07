"Fue como una película de terror": una ciclista profesional es atropellada y raptada por un hombre

"Cuando me desperté estaba desnuda , sentada y atada en un sillón, en una casa vieja. Aquel hombre estaba lleno de odio. Me vendó los ojos, me obligó a beber vino y licor y siempre tenía un cuchillo en la mano", relata la joven, que vio cómo su agresor la metía en una bañera de agua fría tras intentar ahogarla.

La joven austriaca, que tiene un hijo de solo 14 semanas, explicó su calvario a través de las redes sociales y al diario Kronen Zeitung. "Mil gracias a todos los que me buscaron ayer. Me golpearon y me golpearon, me ataron y me llevaron a una pequeña casa, como en una película de terror. Gracias a Dios pude liberarme y estoy bien, excepto por un brazo roto y una lesión en la cabeza", cuenta la mujer, que fue atrapada el sábado y que consiguió escapar por elogiar las orquídeas de su raptor.