No creas todo lo que dice el 'Doctor Google': si buscas un diagnóstico, ve a un especialista

Todopoderoso gigante entre gigantes, hoy acudimos a Google para todo. Ante cualquier duda, el hegemónico motor de búsqueda tiene una respuesta. Pero no nos engañemos: esa respuesta no encierra siempre la mejor solución. Como con cualquier cosa que se encuentre en la Red, corresponde al usuario hacer un uso inteligente y racional de la información que tiene a su alcance. Especialmente cuando de lo que se trata es de cuestiones de suma importancia y trascendencia como todo lo que tañe a cuestiones de salud. Los expertos lo repiten por activa y por pasiva: no debemos autodiagnosticarnos en función de lo que leamos en Internet. Así lo vuelve a subrayar una encuesta realizada por ‘LetsGetChecked’ de la que se hace eco Fox News y en la que se desprende que 2 de cada 5 estadounidenses se diagnostican erróneamente a sí mismos después de hacer una búsqueda sobre sus síntomas en Internet, convenciéndose de tener una grave enfermedad que, realmente, no padecen.