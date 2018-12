Los peligros de tener un look diez en Nochevieja: los ojos pueden ser los más perjudicados

En Navidad todo son celebraciones y fiestas con familia y amigos. Siempre se habla de los peligros que pueden suponer para la salud el abuso de la comida o la bebida, pero hay otras partes del cuerpo que se olvidan. Los ojos constituyen un ejemplo, y su salud puede verse perjudicada. "A veces dejamos de usar nuestro maquillaje habitual para arriesgarnos con otros más atrevidos, e incorporamos a nuestro neceser no sólo nuevas marcas de cosméticos, sino también pestañas postizas e incluso lentes de fantasía", ha indicado la oftalmóloga responsable de la unidad de Retina y Vítreo de Clinilaser, la doctora María Capote.

Lentes de fantasía.

El Colegio Nacional de Ópticos Optometristas advierte de que el uso de lentes cosméticas de fantasía adquiridas en establecimientos no sanitarios pueden poner en riesgo la salud visual al provocar conjuntivitis, inflamación corneal, reacciones alérgicas o, en casos extremos, pérdida de visión.

"Si se ha excedido en su uso podemos provocarnos una abrasión corneal, una úlcera o herida en la córnea provocada por un mal ajuste de estas lentes o un contacto con sustancias tóxicas por no haberlas limpiado correctamente y esto puede llegar a generar una pérdida parcial de visión", ha subrayado la responsable de la unidad de Córnea de Clinilaser, la doctora María Paz Rodríguez Ausín.

"Además, si se quieren usar se debe consultar antes con el oftalmólogo, ya que aunque no se entan problemas de visión, estas podrían no ser recomendables para ciertas personas", ha señalado la doctora Capote. En este contexto, es importante que se tenga en cuenta que las lentes de contacto no son un atuendo más, como puede ser un collar.