Una peluquera coruñesa estalla contra Sánchez: "No somos superhéroes"

Peluquerías, tintorerías y lavanderías permanecerán abiertas durante los 15 días que dure el estado de alarma por el coronavirus . Se consideran de primera necesidad al igual que farmacias, supermercados o estancos, entre otros negocios. Sin embargo, el hecho de mantener los salones de belleza en activo en estas circunstancias no es fácil y prueba de ello es la queja de una peluquera de A Coruña que no ha tardado en hacerse viral .

Apelando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sáchez, y a los ministros, expone una serie de circunstancias por las que su peluquería no abrirá las puertas durante esta crisis: "cómo guardo un metro de distancia" a la hora de peinar, lavar..., "cómo puedo hacer un secado con guantes", "no hay geles, no hay mascarillas". En definitiva, "cómo hago para no exponer a las clientas", expresa porque "a mí todo esto en la academia no me lo enseñaron".