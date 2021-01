El cambio radical de Wu, un 'perro oveja' que sido rescatado tras ser abandonado: "No podía ni correr"

El pequeño perro tenía su pelo tan enredado que se le habían formado grandes nudos y gruesas rastas por todo su cuerpo. “Era como llevar una armadura muy pesada, no podía correr muy lejos porque se cansaba muy rápido ”, ha declarado el nuevo dueño del animal a periódico ‘ Daily Star ’. Además, el rescatador del perro ha asegurado que uno de los vigilantes del puerto donde vivía el animal le confesó que llevaba con estos enredos en su melena desde hacía por lo menos cinco o seis años.

En el centro veterinario, los profesionales tuvieron que administrar una pequeña dosis de anestesia al can ya que debido a su estado de nerviosismo no se dejaba cortar el pelo. “Me sentía como si estuviese esquilando a una oveja, el pelaje era muy grueso”, confesaba el peluquero que atendió al animal.