Castigarán con penas de cárcel a los padres que peguen 'chanclazos' a sus hijos en Jalisco (México)

Sin embargo, esto no significa que las “nalgadas” o los “chanclazos” necesariamente puedan llevar a prisión. Los menores y adolescentes que sean víctimas de estas agresiones podrán presentar sus denuncias ante la Procuraduría Especializada o bien, en los centros de atención de emergencias.

Críticas a la 'Ley Antichanclazos'

Ya han surgido las primeras voces críticas contra la modificación a la ley. " Es un despropósito ", advirtió en una entrevista para 'El Informador' Ricardo Fletes Corona, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que señaló que el castigo corporal severo o innecesario ya es sancionado por la ley bajo el nombre de Maltrato Infantil: "Esta serie de modificaciones me parece que son inútiles, hay tanto que hacer a favor de la infancia, como un presupuesto para la salud, educación, y viene a meter esto que ya está contemplado como delito y con sanciones a los malos tratos".

No obstante, aclaró que está totalmente de acuerdo en que se sancione a cualquier persona que maltrate a un menor de edad, pero la corrección por una nalgada no se puede considerar así, pues es un asunto más privado de la educación de los padres hacia los hijos. "Ahí habrá mucha dificultad para probar que el castigo no se lo merecía el hijo o que el cachetadón era un exceso", indicó