Siete horas después regresó al coche pero la menor ya había fallecido. "Yo salí del trabajo a las 15:00 de la tarde y la llamé a las 15:11 y no me contestó. Después la llamé otra vez a las 15:35 y no me contestó otra vez. La llamé dos veces y por fin me contestó ella, me dijo que 'ya está muerta la niña'", recordó Elvia Méndez, madre de la menor, en una entrevista con Telemundo 51.