"Mi pequeño samurai", el documental que refleja la lucha del joven trans que se suicidó en Ondarroa

Ahora, casi dos años después la directora Arantza Ibarra lo ha presentado y se estrenará en Bilbao el próximo 24 de febrero, durante la gala de inauguración de la 17 edición del Festival Internacional del Cine y Artes Escénicas Gaylesbotrans . El documental refleja el drama que vivieron sus padres, Ana y Elaxar, y las familias que tienen hijos en su misma situación. " Con que ayude a un sólo chaval a no hacer este disparate , nos daremos por bien pagados", ha manifestado su padre, Elaxar Lersundi, en referencia al desgaste emocional que les ha supuesto la realización del documental al año de su muerte, en el que, junto a su mujer, Ana Martínez, relata el proceso que vivió su hijo.

El objetivo principal que quiere conseguir el documental es que no vuelva a haber ni un suicidio más de un joven en la misma situación que Ekai es uno de los objetivos de este cortometraje, según ha confesado su directora, Arantza Ibarra, amiga de los padres del joven.

La denuncia del documental

En el mismo, los padres denuncian con entereza y sin rencor ni resentimiento la nula empatía hacia la situación de su hijo por parte de los profesionales de Psicología y Psiquiatría que le atendieron en el hospital de Cruces, aunque no les culpan del suicidio de su hijo.

Ana Martínez: "Yo quiero intentar conseguirlo aquí para que los que vengan detrás lo tengan más fácil también y no tengamos que estar recurriendo fuera de aquí, cuando tenemos una Unidad de Identidad de Género en Cruces"

Los padres revelan en el cortometraje que en Cruces se les propuso trasladar a Ekai a Barcelona para que le administrasen allí el tratamiento hormonal y su madre, Ana Martínez, ha explicado que peleó porque se lo diesen en Bizkaia "porque si no me lo dan aquí, las cosas van a seguir igual, no van a cambiar".