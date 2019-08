Los perjuicios y beneficios del uso del chupete según los expertos

Dos investigadoras de la Universitat Jaume I de Castellón han revisado 1.897 artículos científicos sobre los efectos perjudiciales y beneficiosos derivados del uso del chupete en recién nacidos y lactantes. Su estudio recoge recomendaciones basadas en la evidencia para facilitar a padres, madres y cuidadores información adecuada para decidir libremente si usarlo o no.

Para lleva a cabo dicha revisión, se realizó previamente un filtrado de calidad científica y los artículos obtenidos se sometieron a un análisis centrado en el diseño del estudio, población, muestra, periodo de seguimiento, evaluación, resultados o conclusiones, en función del diseño . Del mismo modo, se realizó un análisis descriptivo de las variables , clasificándolas como efectos favorables, desfavorables o no influyentes.

Ventajas y desventajas

En caso de que se opte por la lactancia materna, se sugiere no utilizar el chupete , pues está relacionado con la dificultad en su instauración y el destete precoz . Por otro lado, para evitar problemas en la dentición , concretamente, malformaciones bucodentales, se recomienda su uso a partir de los seis meses de edad . Sin embargo, también se relaciona, sobre todo a partir de esta edad, con la aparición de otitis media .

La investigación señala como recomendable el uso del chupete en el caso de que el bebé no haya desarrollado el reflejo de succión nutritiva , ya que puede utilizarse para estimularlo. También se recomienda para calmar al bebé en situaciones estresantes o dolorosas.

Con este fin, explica Jennifer Sánchez, "no se desaconseja la utilización conjunta de sacarosa, aunque por motivos nutricionales no se recomienda su uso; no obstante, siempre sería mejor como primera opción la lactancia materna si esta estuviera disponible". Además, se recomienda el uso del chupete durante el sueño para evitar la aparición del síndrome de muerte súbita del lactante.