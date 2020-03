Quería viajar en el autobús con su perro metido en la maleta

El can era un perro adulto de gran tamaño y raza "bodeguero", cuya documentación fue requerida al propietario, lo que les permitió comprobar que el animal carecía de cartilla sanitaria, de microchip y no estaba inscrito en el censo canino municipal.

Por todo lo anterior, los agentes confeccionaron actas dirigidas a la delegada de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior en Almería y al Ayuntamiento de Albox (Almería) por infracción a la Ley 11/2003, de 24 de noviembre , de Protección de los Animales en Andalucía y por su no inscripción en el correspondiente censo canino.

Algo que a todas luces no parece que cumpliera el dueño del perro que no podría recibir durante el transporte y la espera la alimentación necesaria en función de sus necesidades fisiológicas. "La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso, a fin de que los animales no soporten molestias ni daños injustificados", dice también la ley.