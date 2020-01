Un perro peligroso muerde a una niña de 2 años, le arrancó parte de la cara

Según ha explicado su madre Valentina a través de Twitter “después del ataque, entre la desesperación del hecho, golpeamos la puerta desesperadamente y la dueña no abrió estando en su casa ”. Luego reveló que a la niña le dieron “puntos desde el cachete hasta abajo de su mandíbula”, y que ahora le resta un año intensivo de cuidado “ después, tratamientos con un cirujano plástico . No puede exponerse al sol, por ende no puede salir en todo el verano”.

Además, explicó la poca preocupación por parte de la dueña del perro , “vuelvo a la propiedad de esta señora, ya con un móvil policial. Y está solo me repetía que en el momento del hecho se estaba bañando y que no creía que su perro hiciera algo así, ya que supuestamente nunca había sido agresivo”, aseguró.

Sobre el tema de la vacunación, no dio más explicaciones que, “me respondía soberbiamente a la pregunta de que si su perro tenía las vacunas puestas y me contestaba que sí, pero no estaba segura”. “Esto le podría haber pasado a cualquiera y hoy me tocó a mí. Por favor no dejen a sus perros libres si pueden ser una amenaza. Hoy más que nunca me parte el corazón la falta de empatía ajena”, concluyó Valentina.