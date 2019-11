Freddie, el perro labrador que rescata todos los días a su dueña cuando sufre convulsiones

Normalmente son sus padres quienes se ocupan de ella, pero cuando ellos no están es Freddie quien actúa como su mejor cuidador. Lucy no recuerda la primera vez que su mascota salió a su rescate, pero "por lo que me han dicho, simplemente corrió hacia mí, comenzó a lamer mi cara y acurrucó su cuerpo contra el mío". "Él es la principal razón por la que me mudé a casa. Me ayuda cuando estoy sola. Lo tengo desde cachorro. Siempre está a mi lado", cuenta la joven en 'Daily Mail'