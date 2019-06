En las entrañas de la cárcel de Burgos con los perros de la droga

Entramos en la prisión de Burgos con Shasa y Nala, las dos primeras perras entrenadas por Instituciones Penitenciarias para detectar droga dentro de las cárceles. Se trata de un programa piloto que comenzó en este centro penitenciario hace un año y que ha supuesto la reducción de un 60% de la entrada de droga, además de haber conseguido que no haya ni una sola intoxicación en esos 12 meses. Por eso el Ministerio del Interior ha hecho un plan para ampliar el programa a toda España. Primero a las prisiones de Andalucía y luego poco a poco al resto de los centros penitenciarios de toda España. Las cifras lo merecen. Entre 2010 y 2016 235 reclusos murieron por sobredosis en todo el país. Los datos fueron facilitados por el Gobierno central a raíz de una pregunta formulada el pasado mes de marzo por una senadora del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Marea. Se trata de que no se repita la cifra.

El entrenamiento que reciben estos canes no es invasivo, ni intimidatorio. Aprenden a oler sin molestar. Si el recluso se mostrara violento, no atacan. Le vemos en la demostración insistir en su presa sin tocarle, lo rodea e incluso lo acorrala con cuidado porque huele. Pero aunque le empuje el preso, la perra no reacciona violentamente. Es una técnica muy necesaria porque la mayoría de los presos pasan en su cuerpo la droga. De esta manera se evita estar pasando por rayos X a los reclusos, innecesariamente. Es una técnica selectiva.