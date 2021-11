La increíble actuación de unos perros salva a un hombre de ser secuestrado en Colombia

Básicamente, se recomienda llevar una vida tranquila, sin vincularse con grupos delictivos, procurar no dar a conocer nuestra información financiera , no frecuentar las mismas rutas para transitar de forma cotidiana y de ser posible, estar rodeado siempre de una persona de confianza.

En España, no es común este tipo de actos delictivos, por lo que si le dicen que han secuestrado a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo, es mejor que desconfíe. Es importante que mantenga la calma ante la presión ejercida por el falso secuestrador, que usará violencia verbal de cualquier tipo.

Uno de los primeros pasos que debe seguir es comprobar la información que le están aportando los falsos secuestradores y no realizar ningún pago. Seguramente los supuestos secuestrados le exigirán un pago rápido para no dar tiempo a localizar al familiar, así que es mejor que no envíe ningún dinero.