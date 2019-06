Los perros se contagian del grado de estrés de sus dueños

El vínculo es más sólido entre los perros de competición y sus dueños

Los investigadores no saben qué causa la sincronización en los niveles de cortisol entre los humanos y sus perros, pero un indicio podría estar en el hecho de que el vínculo es más sólido con los perros competitivos que en las mascotas . El vínculo formado entre el dueño y los perros de competición durante el entrenamiento puede aumentar la dependencia emocional de los caninos en sus dueños,explica Roth. Pero, ¿por qué las personas influyen en sus perros y no al revés? Quizás las personas son "una parte más central de la vida del perro , mientras que los humanos también tenemos otras relaciones sociales", asegura Roth.

Los resultados del estudio no son una sorpresa, dijo Alicia Buttner, directora de comportamiento animal de Nebraska Humane Society en Omaha. "Continuamente surgen nuevas pruebas que muestran que las personas y sus perros tienen vínculos increíblemente cercanos que se parecen a los que los padres comparten con sus hijos", asevera. También advierte de que no hay pruebas suficientes para suponer que la influencia va en una sola dirección, puede ir en ambos sentidos. "No es tan simple como el dueño se estresa, el perro se estresa", explica.