Dos menores que tiraban piedras a los coches desde un puente, detenidos en Sevilla tras una persecución de película

Un policía de Sevilla no se dio por vencido hasta atrapar a los dos menores que se dedicaban a arrojar piedras desde un puente sobre los vehículos que circulaban por la autovía de circunvalación SE-30 , en la capital andaluza.

"Me ha dado en el casco y me ha partido la visera"

No es la primera vez que los conductores se encuentran en ese lugar con piedras cayendo de los puentes: “A mí me ha dado en el casco y me ha partido la visera. Tiran petardos y cualquier cosa”, cuenta un motorista.